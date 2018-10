COD Black Ops 4: record di vendite digitali, vendite fisiche in calo nel Regno Unito

Call of Duty Black Ops IIII è il videogioco Activision con le più alte vendite digitali mai registrate al lancio, superando così il precedente record appartenente a Destiny 2.

Il nuovo sparatutto Treyarch ha polverizzato ogni record sul mercato digitale, diventando rapidamente anche il videogioco digitale venduto più velocemente nella storia di PlayStation Store e segnando un nuovo primato per quanto riguarda il numero di download registrati al day one sullo store di Sony, su Xbox Store invece Black Ops IIII è il gioco Activision con il miglior lancio di sempre. Ottimi risultati anche su PC, la serie è approdata per la prima volta su Battle.net ed ha registrato vendite superiori del 50% rispetto a quelle di Call of Duty WWII al lancio nel 2017.

A questo successo si contrappone un calo delle copie fisiche vendute nel Regno Unito, come riportato da GamesIndustry: il nuovo episodio di COD ha registrato vendite in calo del 50% rispetto a Call of Duty WWII e del 59% se paragonate a quelle di Call of Duty Black Ops III nel 2015. Si tratta del debutto più debole del franchise sul mercato retail inglese dai tempi di Call of Duty 4 Modern Warfare. Il 58% delle vendite totali sono state effettuate su PlayStation 4, il 41% su Xbox One e il resto su PC.

Classifica UK 13 ottobre 2018

Call of Duty Black Ops IIII FIFA 19 Assassin's Creed Odyssey WWE 2K19 Forza Horizon 4 Spider-Man Super Mario Party Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Shadow of the Tomb Raider Mario Kart 8 Deluxe

Nonostante le vendite in calo, Black Ops 4 debutta al primo posto della classifica inglese, seguito da FIFA 19 e Assassin's Creed Odyssey. WWE 2K19 occupa la quarta posizione mentre l'altra nuova uscita della settimana, The World Ends With You Final Remix, non riesce ad andare oltre la posizione numero 21.