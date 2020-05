COD Black Ops 4, riemerge la Campagna single-player: avvistato un leak!

Di recente, il franchise di Call of Duty è stato protagonista di svariate indiscrezioni e voci di corridoio, che hanno visto principalmente protagonista l'evoluzione di COD: Warzone e COD: Modern Warfare.

Ora, ad attirare su di sé l'attenzione è invece Call of Duty: Black Ops 4. La ragione scatenante è l'avvistamento in rete di un misterioso filmato, fattosi strada tra le maglie di Reddit. Sulle pagine del noto forum infatti stato pubblicato un presunto video leak di quella che avrebbe dovuto essere la Campagna single player del gioco a firma Treyarch. Il contenuto, tuttavia, fu rimosso, in quanto, come noto, per COD Black Ops 4 il team di sviluppo decise di concentrarsi esclusivamente sul comparto multigiocatore.



A pubblicare il filmato è l'utente "ForeverDexus", che tuttavia si limita a riportare il contenuto, senza offrire una contestualizzazione ulteriore. Il filmato, disponibile direttamente in calce a questa news, immortala due minuti circa di gameplay, durante la quale prende vita a schermo una missione apparentemente volta al recupero di un CEO all'interno di un'area ostile. Il contenuto potrebbe rappresentare un prototipo della Campagna in singolo di COD Balck Ops 4, ma, ovviamente, non vi è modo di averne una conferma effettiva.



In chiusura, restando nell'ambito della saga, ricordiamo che Stagione 4 di COD Warzone e Modern Warfare è in arrivo, come suggerito anche dalla pubblicazione di bizzarri teaser a tema COD da parte di Activision.