COD Black Ops 4: il secondo pacchetto Twitch Prime è disponibile

Il nuovo pacchetto contenente oggetti esclusivi per Call of Duty: Black Ops 4 e dedicato ai soli abbonati al servizio Twitch Prime è appena apparso online.

Chiunque disponga di un abbonamento attivo al servizio, gratuito per gli utenti Amazon Prime, può correre sul sito ufficiale della promozione per riscattare tutti i contenuti di questo secondo pacchetto, che contiene i seguenti oggetti:

Jump Pack di Twitch, ovvero uno stile aggiuntivo per tuta alare e paracadute

Icona per la personalizzazione dell'avatar con il logo di Treyarch, sviluppatori del gioco

Mimetica facciale che può essere applicata sul volto di tutti gli operatori, inclusi quelli che arriveranno con le prossime stagioni

Al solito, per ottenere questi accessori per la personalizzazione dovrete collegare il vostro account Twitch a quello Call of Duty e selezionare la piattaforma sulla quale volete sbloccare gli oggetti. Vi ricordiamo che il pacchetto è al momento disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e gli utenti PC e Xbox One dovranno come sempre attendere una settimana per poter ottenere i contenuti in questione.

Sapevate che una nuova arma di Black Ops 4 potrebbe essere stata inavvertitamente svelata tramite l'applicazione ufficiale del gioco? Sul PlayStation Store è invece arrivato un nuovo bundle intitolato Edizione Vendetta di Spectre.