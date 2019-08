COD Black Ops 4 è un successo in termini di microtransazioni, superato COD WWII

Nonostante le svariate critiche mosse al gioco da parte degli appassionati, che non hanno apprezzato il recente arrivo delle loot box, Call of Duty: Black Ops 4 è stato un successo e le microtransazioni sono state fondamentali per Activision.

Il publisher ha infatti dichiarato in un recente report finanziario che gli acquisti in gioco di Black Ops 4 sono andati ben oltre le aspettative, superando quelli di Call of Duty: World War II. Il successo del titolo non è stato calcolato solo in base ai ricavi, ma anche confrontando il numero di utenti attivi e di ore giocate. Rispetto al suo predecessore, Black Ops 4 vanta infatti non solo un maggior numero di giocatori connessi, ma anche il 50% in più di ore di gioco. È molto probabile che ad aver avuto un ruolo primario nel successo del gioco sia il costante arrivo di nuovi eventi e stagioni, grazie alle quali i giocatori possono ottenere anche gratuitamente un discreto numero di oggetti per la personalizzazione dei personaggi e armi aggiuntive.

A proposito di aggiornamenti, vi ricordiamo che di recente è stata introdotta gratuitamente la modalità Pandemic di Black Ops 4.

Sapevate che, stando alle ultime dichiarazioni di Activision, Call of Duty è ancora una serie annuale?