COD Black Ops 4: svelata Ambush, nuova modalità limitata di Blackout

Treyarch ha dei grandi piani per Blackout, l'apprezzata componente battle royale di Call of Duty: Black Ops 4. Nemmeno il tempo di lanciare la modalità a tempo limitato Down But Not Out su PlayStation 4 (su Xbox One e PC arriva il 23 gennaio) che già pensa alla prossima.

Il 30 gennaio debutterà infatti una nuova modalità a tempo denominata Ambush, nella quale i giocatori saranno chiamati a combattere per la sopravvivenza solo ed esclusivamente con fucili di precisione e armi corpo a corpo. Anche Ambush, come la modalità attuale, sarà un'esclusiva PlayStation 4 per una settimana, prima di approdare sulle altre piattaforme.

Nel frattempo, potete continuare a dedicarvi all'interessante Down But Not Out, che offre un'opportunità totalmente inedita per Blackout: i giocatori eliminati possono rientrare in partita dopo ogni collasso se c'è almeno un membro del proprio team ancora in vita! Per invogliarvi a partecipare, proprio quest'oggi Treyarch ha pubblicato un nuovo trailer che potete visionare in calce alla notizia. Su PlayStation 4 rimarrà disponibile fino al 30 gennaio, giorno in cui sarà sostituita dall'appena annunciata Ambush.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi in questi giorni potete giocare gratuitamente a Blackout su tutte le piattaforme. La prova gratuita è iniziata il 17 gennaio e sarà attiva fino al 24 gennaio. Un'ottima occasione per testare la nuova interfaccia per la raccolta degli oggetti, introdotta con il recente aggiornamento 1.11 di Call of Duty: Black Ops 4.