COD Black Ops 4: Treyarch anticipa il primo cambiamento alla mappa di Blackout

Con un misterioso tweet, Treyarch ha lasciato intendere che presto verrà introdotta la prima grande novità nella mappa di Blackout, la componente battle royale di Call of Duty: Black Ops 4.

Come potete vedere in calce a questa notizia, l'immagine animata mostra l'area di gioco dallo schermo di un radar. Ad una prima occhiata non sembra esserci nulla di strano, ma a largo della costa a nord dell'isola di Nuketown appare un puntino lampeggiante.

Qualcosa di nuovo sta indubbiamente per apparire in quell'area precisa della mappa, ma non sappiamo ancora cosa. Il relitto di una nave? Una nuova, piccola isola? Secondo qualche giocatore, potrebbe trattarsi della grossa portaerei della famosa mappa Carrier di Call of Duty: Black Ops 2. D'altronde, l'intera area di gioco di Blackout trae ispirazione dalle location della serie, quindi l'ipotesi è senz'altro plausibile. Di cosa potrebbe trattarsi secondo voi? Nel tweet c'è inoltre scritto "In arrivo", pertanto non dovremo attendere molto per saperne di più.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo è stato un successo di vendite ma, secondo il celebre analista Michael Pachter, Activision farebbe meglio a rendere la modalità Blackout gratuita. Siete d'accordo con lui?