COD Black Ops 4: Treyarch rimuove temporaneamente lo split screen da Blackout

Come se non bastasse la polemica sui contenuti pay to win dell'update di Blackout, in rete monta la protesta della community di Call of Duty Black Ops 4 per la rimozione, con l'ultimo aggiornamento pubblicato da Treyarch su PC e console, della modalità a schermo condiviso dall'universo battle royale di Blackout.

Il tenore delle critiche provenienti dai social e dai principali forum e siti di settore dopo la scoperta della rimozione dello split screen da Blackout spinge gli stessi ragazzi di Treyarch a condividere il punto di vista ufficiale della compagnia per contribuire a fare chiarezza sull'argomento.

Un rappresentante della sussidiaria californiana di Activision ha infatti deciso di rispondere su Reddit dichiarando che "ho contattato il team di sviluppo e sono stato informato del fatto che abbiamo disabilitato temporaneamente lo split screen mentre cerchiamo di valutare e di risolvere alcuni problemi noti. Esamineremo attentamente la situazione e condivideremo con il resto della community ogni aggiornamento al riguardo".

Il problema della rimozione temporanea della funzione a schermo condiviso dal modulo battle royale di Blackout si somma alle preoccupazioni alimentate dal recente report di Kotaku che si focalizza sul crunch time di COD Black Ops 4 partendo dalla lettera inviata dai vertici di Treyarch ai propri dipendenti e sviluppatori.