COD Black Ops 4: la versione Switch appare sul sito di Activision, novità in arrivo?

Nel mentre si vocifera di nuove remastered della serie di Call of Duty apparentemente previste anche in versione Nintendo Switch, un misterioso avvistamento sul sito del supporto ufficiale di Activision accosta il nome della serie sparatutto bellica a quello della piattaforma ibrida.

Come potete osservare seguendo questo indirizzo, il portale di Activision riporta lo stato dei servizi online di Call of Duty Black Ops 4 anche per quanto riguarda la versione - ad oggi inesistente - per Nintendo Switch.

Ad oggi il publisher, né tantomeno gli sviluppatori di Treyarch hanno mai discusso apertamente di un possibile porting dello sparatutto in prima persona. Il titolo, pubblicato nel 2018, è costituito unicamente dalla componente multiplayer online, ed essendo basato su un engine e su tecnologie ormai superate potrebbe plausibilmente ricevere una conversione per la console della grande N.

Naturalmente si tratta solo di speculazioni alla luce di questo strano avvistamento, e sicuramente non è da scartare l'ipotesi che si sia trattato di un semplice errore tecnico del portale online e che tutto verrà riportato alla normalità fra poche ore. Non ci resta che continuare a monitorare la situazione nell'attesa di eventuali chiarimenti da parte di Activision.

Intanto COD Warzone ha accolto la nuova patch del 30 marzo, pubblicata da poche ore dal team di Raven Software.