COD Black Ops 4: vesti i panni del Capitano Price "classico" prenotando Modern Warfare

Dopo averci mostrato il gameplay della modalità 2vs2 di Modern Warfare, i vertici di Activision informano gli utenti di COD Black Ops 4 su PS4 che, prenotando il nuovo capitolo della saga di Call of Duty su PlayStation 4, sarà possibile interpretare il personaggio "classico" del Capitano Price nella modalità Blackout.

L'iniziativa, per il momento, coinvolge solo ed esclusivamente l'utenza della console Sony, anche se non è da escludere la successiva inclusione delle versioni PC e Xbox One. Il pre-order di COD Modern Warfare permette così agli appassionati delle sfide battle royale di Black Ops 4 di assumere i panni del leggendario soldato che ha caratterizzato la storia di molti capitoli della serie sparatutto di Call of Duty.

Grazie al filmato dimostrativo confezionato per l'occasione da Treyarch e pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation, riusciamo ad ammirare nel dettaglio il modello poligonale, l'abbigliamento, l'attrezzatura e l'immancabile barba della versione "classica" del Capitano John Price.

Nell'attesa di scoprire se e quando sarà possibile ottenere il medesimo bonus su PC e Xbox One, ricordiamo a chi ci segue che il reveal completo del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare avverrà il prossimo 1 agosto nel corso di un evento in streaming organizzato da Infinity Ward.