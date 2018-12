COD Black Ops 4: weekend a doppia esperienza e sconti del 50% nel Mercato Nero

Per celebrare l'arrivo del nuovo anno, Treyarch ha lanciato un paio di iniziative imperdibili per tutti i fan di Call of Duty: Black Ops 4.

Innanzitutto, fino alle ore 19:00 di martedì 1 gennaio i giocatori otterranno il doppio dell'esperienza nelle modalità Multigiocatore e Zombies (il bonus si applica anche all'esperienza delle armi) e il doppio dei Meriti nella modalità Blackout.

In aggiunta a ciò, è stato attivato uno sconto del 50% su tutti i livelli (tier) nel Mercato Nero, che fino alla data indicata potranno essere acquistati al prezzo di 50 CP (COD Points) invece di 100 CP. Lo sconto del 50% è disponibile anche all'interno del negozio Blackjack: ciò ha tuttavia generato un bel po' di malumori tra i giocatori che nei giorni scorsi hanno acquistato gli oggetti settimanali a prezzo pieno, ovvero a 800 CP. Ci teniamo a precisiamo che i CP, acquistabili con valuta reale, non sono invece stati scontati.

Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC via Battle.net. In seguito all'aggiornamento Operazione Zero Assoluto, molti giocatori su Xbox One X stanno riscontrando dei crash dell'applicazione nelle fasi finali delle partite di Blackout. Treyarch ha fatto sapere di essere al lavoro per risolvere la situazione con una patch correttiva.