COD Black Ops 4: weekend a doppia XP e match personalizzati in Blackout

Treyarch ha condiviso un bel po' di novità su Call of Duty: Black Ops 4, ultimo titolo della serie FPS più venduta di sempre.

Tanto per cominciare, nel corso di questo weekend, i giocatori possono beneficiare di un paio di interessanti bonus. Fino alle ore 19:00 di lunedì 17 dicembre sarà infatti attivo il raddoppio dell'esperienza nelle modalità Multigiocatore e Blackout e il raddoppio dei Meriti in Blackout. Nella battle royale è anche disponibile la modalità Close Quarters Frenzy, nella quale la zona circolare si restringe più velocemente ed è consentito utilizzare solo armi adatte a scontri ravvicinati, come shotgun, pistole, SMG e armi da mischia. Inoltre, in Blackout è stata incrementata la probabilità di ottenere gli oggetti Missione Personaggio dalle Mistery Box situate nelle location a tema Zombie, mentre nel Multigiocatore è stata temporaneamente rimossa la mappa Giungla dalla rotazione per risolvere un problema con le scale.

All'inizio della prossima settimana verrà pubblicato un aggiornamento che introdurrà il Match Personalizzati in Blackout. Il giocatore, in compagnia di un massimo di 11 amici, potrà creare una partita privata nella modalità che preferisce (Solo, Duo, Squadre), esplorare l'isola liberamente e fare pratica. Il numero massimo di partecipanti, ora fissato a 12, potrebbe essere incrementato in futuro. Oltre ai match personalizzati, la modalità Blackout si arricchirà anche con il supporto alle Mimetiche delle armi. I giocatori potranno applicare quelle ottenute in Multigiocatore, Zombie e nel Mercato Nero.

Ricordiamo che nei giorni scorsi è arrivato su PlayStation 4 il primo contenuto post-lancio di Call of Duty: Black Ops 4, Operazione Zero Assoluto, che ha introdotto una nuova specialista, una nuova location e un nuovo veicolo in Blackout, un evento speciale a tema, armi, oggetti e accessori. Su Xbox One e PC arriverà nel corso della prossima settimana.