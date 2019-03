COD Black Ops 4: weekend all'insegna di doppi punti XP in tutte le modalità

Per celebrare la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Black Ops 4, Treyarch ha ben pensato di incentivare ulteriormente i giocatori ad affollare i server dando il via a un weekend con doppi punti in tutte le modalità dello sparatutto.

Fino alle ore 18:00 di lunedì 1° aprile, tutti i giocatori di Call of Duty: Black Ops 4 riceveranno il doppio dei punti esperienza in Multigiocatore e Zombies, e il doppio dei meriti in Blackout. In questo modo, sarà ancora più piacevole giocare alla nuova mappa zombi Male Oscuro, nella quale gli avventurieri in viaggio a Delfi, in Grecia, sono chiamati a sconfiggere l'Alto Sacerdote del Caos. Il contenuto risulta disponibile al momento solamente su PlayStation 4. Il 2 aprile, dopo la consueta settimana di esclusività riservata alla console di Sony, approderà anche su Xbox One e PC.

La mappa, in ogni caso, non è stata l'unica novità portata dall'ultimo aggiornamento. Nel modulo Multigiocatore ha fatto il suo debutto la modalità old school Barebones (anch'essa solo su PS4, per il momento), nella quale due squadre da 6 giocatori sono chiamate a fronteggiarsi in Deathmatch o Dominio senza le armi degli specialisti, equipaggiamenti speciali e mod. In Blackout, intanto, ha fatto il suo debutto la nuova arma corpo a corpo Home Wrecker, che sta generando numerose polemiche per il suo prezzo eccessivo. Può infatti essere acquistata solo nell'ambito del Triple Play Bundle, in vendita a ben 19,99 euro!