COD Black Ops 4 Zombie: come attivare i generatori in Sangue dei Morti

Se volete setacciare ogni angolo di Sangue dei Morti, una delle tre mappe attualmente disponibili nella modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 4, dovrete prima azionare i due interruttori di potenza presenti nell'arena. In questa mini-guida vi spiegheremo come trovarli e attivarli.

La mappa di Sangue dei Morti è divisa in due parti: il Laboratorio (il punto di spawn iniziale) e la Prigione. Entrambe le sezioni richiedono l'attivazione dei propri interruttori di potenza per alimentare tutte le strutture presenti nella mappa.

Il primo interruttore di accensione si trova nella Centrale Elettrica, accessibile dal punto di spawn iniziale del laboratorio di Richtofen. Uscite dall'edificio, dirigetevi verso le Model Industries e fatevi strada verso West Grounds: da questa posizione dovrete localizzare l'entrata della Centrale Elettrica e dirigervi verso l'interno della struttura. L'interruttore di potenza è situato nell'angolo posteriore sinistro dell'edificio.

Trovare la strada per il secondo interruttore sarà un po' più difficile. Per prima cosa dovrete raggiungere la Prigione. Da qui fatevi strada attraverso Michigan Avenue e oltre i tunnel della Cittadella: il percorso vi condurrà a China Alley, dove troverete l'ingresso dell'Edificio 64. Il secondo interruttore di potenza si trova all'interno di questa struttura: non vi resta che attivarlo.

