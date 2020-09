COD Black Ops Cold War: 4K fino a 120fps su PS5 e Xbox Series X, e non solo...

Con un comunicato ufficiale pubblicato in occasione del reveal del multigiocatore di Call of Duty Black Ops Cold War, Activision ha confermato le informazioni emerse nei giorni scorsi in merito alle caratteristiche tecniche del nuovo FPS.

Call of Duty Black Ops Cold War sarà in grado di girare alla risoluzione 4K su PlayStation 5 e Xbox Series X, piattaforme sulle quali godrà inoltre del supporto ai 120Hz, all'HDR e al Ray-Tracing. Tutto ciò sarà possibile anche su PC dotati di una componentistica adeguata. Il gioco vanterà anche un audio 3D di prossima generazione, che aiuterà i giocatori a determinare in maniera accurata la direzione di provenienza dei suoi nei dintorni e offrirà il Threat Priority System. Si tratta di un sistema che assegna la priorità a diversi suoni durante le battaglie multigiocatore, per assicurarsi che alle orecchie dei giocatori arrivino quelli più rilevanti ai fini della partita.

Activision ha anche confermato il supporto al feedback aptico del DualSense di PlayStation 5, per offrire "l'esperienza di combattimento più tattile mai realizzata". Tutte le versioni del gioco includeranno inoltre un nuovo sistema per il calcolo della balistica dei proiettili e della fisica delle armi.

Call of Duty Black Ops Cold War, ricordiamo, uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 13 novembre. Il gioco è atteso anche su PlayStation 5 e Xbox Series X (senza supporto all'upgrade gratuito), ma la data di lancio di queste edizioni non è ancora stata rivelata. Confermato, invece, il multiplayer cross-pla, cross-gen e cross-progression tra tutte le versioni.