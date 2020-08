COD Black Ops Cold War: 5 indizi sull'imminente annuncio in Warzone

Sembra ormai che manchi davvero poco all'annuncio di Call of Duty Black Ops Cold War in Warzone e all'interno della battle royale sono ormai numerosi gli indizi che lasciano intuire come il reveal possa avvenire a breve.

Ecco i cinque indizi che si possono trovare in COD Warzone:

Bunker: all'interno dei bunker è possibile trovare dispositivi tecnologici risalenti alla Guerra Fredda e quindi collegati al nuovo capitolo. Inoltre nel Bunker 11 si possono trovare un RC-XD (famosa serie a punti di Black Ops) e un aeroplano U-2. Missioni Intel delle stagioni 4 e 5: tra le ricompense di alcune di queste missioni ci sono dei documenti che fanno chiaramente riferimento ad un nuovo tipo di nemico da intercettare e ad un nuovo personaggio. Nelle missioni dell'ultima stagione ci sono anche degli indizi su una bomba nucleare, la cui esplosione potrebbe avvenire proprio in occasione dell'annuncio del nuovo titolo. Stadio: nella Stagione 5 è possibile entrare in questa struttura, nella quale sono presenti alcune camere blindate. Entrando in quella che si apre utilizzando la Tessera Blu si può trovare un computer con delle misteriose informazioni, le quali potrebbero avere dei legami con Black Ops Cold War. RC-XD: se in uno dei Bunker è possibile trovare un RC-XD, in un altro luogo di Verdansk qualcuno ha individuato un telecomando rotto che serviva a pilotare la pericolosa macchinina esplosiva. Teaser misteriosi: l'ultimo indizio riguarda gli strani messaggi a schermo visualizzati da alcuni giocatori di COD Warzone, che gli sviluppatori sembrano aver inserito come teaser per l'annuncio di Black Ops Cold War.

Insomma, i riferimenti al gioco sono tanti e nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli su ambientazioni e armi in attesa che Activision proceda con l'annuncio ufficiale.