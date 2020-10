COD Black Ops Cold War: Activision apre la strada alla beta con un nuovo trailer di lancio

A pochi giorni dal lancio della beta gratuita di Call of Duty: Black Ops Cold War su PlayStation 4, gli sviluppatori di Treyarch e Raven Software accompagnati da Activision hanno pubblicato un nuovo trailer per celebrare l'evento.

Il filmato apre la strada all'arrivo della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War che si svilupperà su due weekend differenti. Il primo, in esclusiva su PlayStation 4, prevede due turni: l'8 e il 9 ottobre l'accesso sarà riservato ai giocatori che hanno preordinato il titolo mentre dal 10 al 12 ottobre la beta sarà accessibile a tutti. Il secondo è invece dedicato alla beta cross-gen: il 15 e il 16 ottobre sarà il turno dell'Early Access su Xbox One e su PC (oltre che dell'open beta su PS4) mentre dal 17 al 19 ottobre la beta sarà aperta su tutte le piattaforme.

Nella giornata di oggi è arrivata puntuale l'analisi tecnica di Digital Foundry che ha potuto testare in anteprima la versione PS4 Pro di Call of Duty: Black Ops Cold War. Stando ai tecnici britannici il lavoro di ottimizzazione svolto dagli sviluppatori ha permesso di ottenere una qualità grafica che si avvicina a quella della versione per PC con dettaglio massimo e con un framerate ancorato sui 60 fps.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War uscirà il prossimo 13 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e PS4 mentre arriverà il 19 novembre su PS5.