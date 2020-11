Dopo quello di COD Black Ops Cold War, Activision è pronta a nuovi annunci in game

Nel corso dell'estate è stato mostrato il primo trailer di Call of Duty Black Ops Cold War a tutti i giocatori di COD Warzone che hanno preso parte ad un particolare evento in game, durante il quale sono state anche date agli utenti delle ricompense esclusive. Visto il successo dell'evento, pare che Activision sia pronta a replicare con altre IP.

Ecco di seguito le recenti dichiarazioni del colosso dell'industria dei videogiochi:

"Il nostro reparto marketing ha messo in atto dei cambiamenti che riflettono le dimensioni del nostro network. Ad agosto sono stati in milioni i giocatori che hanno effettuato l'accesso a Warzone per assistere al trailer di Black Ops Cold War, mostrando il proprio interesse nel successivo capitolo della serie."

"Spostandoci direttamente sulla nostra rete di utenti è più efficace dal punto di vista del marketing- Vogliamo fare in modo che tutti i nostri franchise storici e quelli che stanno per nascere possano avere lo stesso successo che abbiamo avuto con Call of Duty."

Insomma, sembra che altre serie di successo di Activision Blizzard possano accogliere dei grossi eventi in game così da mostrare ai fan più affezionati l'annuncio del prossimo capitolo della stessa serie o di un eventuale spin-off. Chissà se il prossimo a subire un trattamento simile sarà Overwatch, il cui secondo episodio potrebbe arrivare nel corso del prossimo anno ed essere presentato con un evento in gioco.

A proposito delle strategia del publisher, pare che Activision voglia portare altri titoli su mobile dopo il successo di COD Mobile.