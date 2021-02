COD Black Ops Cold War: addio Jump Shot, un nerf silenzioso scoraggia le tattica

Il 4 febbraio Call of Duty Black Opd Cold War è tornato ad aggiornarsi accogliendo una marea di nuovi contenuti per il Multigiocatore e la modalità Zombies. Zitta zitta, senza dire niente, Treyarch ha anche applicato un'importante modifica per disincentivare la tecnica avanzata del "Jump Shotting", particolarmente diffusa nella scena competitiva.

Quella del "Jump Shotting" era una tecnica che vedeva i giocatori saltare da posizioni sopraelevate negli angoli delle mappe per cogliere di sorpresa i nemici in arrivo. Alcuni utenti continuavano a saltare anche dopo l'atterraggio, eseguendo quello che in gergo viene indicato come "Bunny Hopping", per disorientare ulteriormente gli avversari.

Ebbene, d'ora in avanti diventerà decisamente più raro vedere giocatori attaccarvi in questo modo, dal momento che Treyarch ha disincentivato la tecnica introducendo una penalità alla velocità del movimento e all'altezza dei salti dopo l'atterraggio. Ciò significa che d'ora in avanti, dopo un salto, sarete quasi bloccati per un brevissimo periodo di tempo, un piccolo cambiamento che influisce pesantemente sulla giocabilità. Il video allegato in cima a questa notizia mostra chiaramente l'entità della modifica.

Cosa ne pensate? Dopo che i giocatori se ne sono accorti, Treyarch ha aggiornato il changelog ufficiale per menzionare la modifica, promettendo che continuerà a monitorare la situazione per valutare la necessità di nuovi interventi. Intanto, la serie Call of Duty continua a far registrare record su record.