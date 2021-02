COD Black Ops Cold War adesso punisce chi spara ai propri compagni in League Play

A pochi giorni dal debutto, Treyarch interviene ancora un volta sulla nuova modalità competitiva di Call of Duty Black Ops Cold War, League Play. Dopo aver applicato alcune restrizioni ai Loadout per bilanciare al meglio le partite, con una nuova patch ha introdotto delle importanti penalità ai teamkillers, coloro che sparano ai propri compagni.

Sui server di League Play è attivo il fuoco amico, di conseguenza i meno attenti rischiano di danneggiare anche i propri amici nelle sparatorie. Questo meccanismo aggiunge un ulteriore livello di tatticismo alle partite, ma ci sono alcuni giocatori che ne approfittano per disturbare e uccidere volontariamente i propri compagni di squadra. Per questo motivo, con la patch del 13 febbraio Treyarch ha introdotto una nuova regola che tramuta il fuoco amico in danni da rimbalzo: dopo la seconda teamkill, tutti i danni inferti ai propri compagni di squadra si trasformano in danni da rimbalzo, che danneggiano l'attaccante. Inoltre, dopo il secondo tentativo di teamkill, il responsabile viene automaticamente cacciato dalla partita.

La patch del 13 febbraio ha aggiunto anche un'altra restrizione alla League Play, disattivando la Scorestreak RC-XD, e ha risolto alcuni problemi della modalità Zombies, come quello che teletrasportava i giocatori fuori dalla mappa nell'area del Villaggio e l'exploit che permetteva agli utenti di posizionarsi sul tavolo da costruzione. A proposito di Zombies, secondo alcune voci di corridoio sarebbe in arrivo una nuova mappa open world.