COD Black Ops Cold War: update per la Beta, nuova modalità e aumento del cap

La Beta di Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile da un solo giorno su PlayStation 4, ma sta già riservando delle sorprese. Con un nuovo aggiornamento, i ragazzi di Treyarch hanno sbloccato diverse novità.

Tanto per cominciare, hanno messo a disposizione una nuova modalità 6vs6, chiamata VIP Escort, che si svolge in mappe come Cartel, Miami, Mosca e Crossroads. L'obiettivo dei giocatori è quello di scortare un VIP presso una o due zone di estrazione, oppure di eliminare l'intero team avversario per vincere. Le Scorestreak sono disabilitate, mentre i giocatori hanno accesso al loro loadout completo a meno che non vengano selezionati come VIP: in questo caso, avranno a disposizione una pistola, due granate esplosive, due granare fumogene, un microfono da campo e un aereo spia. VIP Escort va quindi ad affiancare le già disponibili Deathmatch a Squadre, Uccisione Confermata, Dominio, Dominio Armi Combinate. In aggiunta, Treyarch ha anche incrementato il Level Cap da 16 a 25, risolto alcuni problemi che potevano causare dei crash, un bug della visualizzazione dei nomi dei giocatori e migliorato la descrizione del perk Assassino per maggiore chiarezza.

Attualmente, la Beta di Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile solamente per i giocatori PlayStation 4 che hanno effettuato il preordine. Dal 10 al 12 ottobre potranno invece giocare tutti i possessori della console Sony, che avranno inoltre l'accesso alla modalità Assalto Armi Combinate. Il 15 e 16 ottobre potranno giocare tutti gli utenti PS4 e coloro che hanno effettuato il preordine su PC e Xbox One. Dal 17 al 19 ottobre la Beta sa Open e Gratis per chiunque, trasformandosi nel perfetto banco di prova per il cross-play.