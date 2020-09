COD Black Ops Cold War, Alpha giocabile gratis su PS4: data, orari e contenuti

Dopo aver mostrato il primo trailer della campagna di Call of Duty Black Ops Cold War per PS5, Activision e Treyarch hanno dato un'altra buona notizia a tutti i possessori di PlayStation 4: a partire da domani, infatti, potranno partecipare alla fase Alpha, con ben tre settimane di anticipo sull'inizio della Beta!

L'Alpha di Black Ops Cold War è gratis per tutti i giocatori su PS4, e si svolgerà dalle ore 19:00 di domani 18 settembre fino al medesimo orario di domenica 20 settembre. L'abbonamento a PlayStation Plus non è richiesto per giocare. Il client dell'Alpha pesa circa 25 GB, e può già essere messo in download attraverso il PlayStation Store: cercate "Call of Duty Black Ops Cold War - Alpha" sulla vostra PlayStation 4 oppure dirigetevi al seguente indirizzo:

Contenuti di Call of Duty Black Ops Cold War Alpha

Partecipando all'Alpha di Call of Duty Black Ops Cold War avrete modo di provare con largo anticipo alcune delle modalità che caratterizzeranno l'esperienza multigiocatore della produzione:

Armi Combinate: Dominio - Questa modalità introduce i primi combattimenti sui veicoli con 24 giocatori (12v12). Usate motoslitte, carri armati, Wakerunner, imbarcazioni d'assalto e tanto altro per attraversare più velocemente la mappa e colpire il nemico. Mappe disponibili: Armada, Crossroads.

- Questa modalità introduce i primi combattimenti sui veicoli con 24 giocatori (12v12). Usate motoslitte, carri armati, Wakerunner, imbarcazioni d'assalto e tanto altro per attraversare più velocemente la mappa e colpire il nemico. Mappe disponibili: Armada, Crossroads. Multiplayer 6v6 - L'Alpha include una serie di modalità pensate per gli scontri contro 6, come Deathmatch a Squadra, Dominio e Uccisione Confermata. Mappe disponibili: Miami, Satellite.

L'Alpha fornirà anche un assaggio delle funzionalità di personalizzazione Crea una classe, Armaiolo e Serie di punti, disponibili in forma limitata. Saranno disponibili i nuovi potenziamenti da campo, pezzi di attrezzature ottenuti giocando che possono aiutare i compagni di squadra o danneggiare le abilità del team avversario. Se possedete Call of Duty: Modern Warfare o avete installato Warzone potrete accedere all’Alpha dal menu principale. Tutti i partecipanti riceveranno una Calling Card utilizzabile in Modern Warfare, Warzone e in Black Ops Cold War al lancio.

I contenuti presenti nell'Alpha sono solamente un assaggio di tutti quelli in arrivo con Call of Duty Black Ops Cold War, la cui uscita è fissata per il prossimo 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X e PC. La Beta di Black Ops Cold War, invece, prenderà il via prima su PS4 l'8 ottobre.