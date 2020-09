COD Black Ops Cold War, Alpha PS4: ecco tutte le Serie di Punti disponibili

Grazie all'Alpha di Call of Duty Black Ops Cold War, disponibile in esclusiva su PlayStation 4 per i prossimi giorni, è stato possibile dare una prima occhiata alle Serie di Punti, caratteristica che da sempre contraddistingue il comparto multigiocatore dei capitoli di COD targati Treyarch.

Ecco di seguito tutte le Scorestreak attualmente presenti nel gioco con tanto di dettagli sul costo d'attivazione:

RC-XD (Costo: 600 punti): Auto telecomandata e dotata di esplosivo

Auto telecomandata e dotata di esplosivo Aereo spia (Costo: 800 punti): Rileva le posizioni dei nemici nella nebbia di guerra. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi

Rileva le posizioni dei nemici nella nebbia di guerra. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi Artiglieria (Costo: 1.900 punti): Lancia un attacco aereo di precisione contro tre obiettivi. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi

Lancia un attacco aereo di precisione contro tre obiettivi. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi Attacco al napalm (Costo: 2.400 punti): Lancia un bombardamento a tappeto mirato con napalm esplosivo. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi

Lancia un bombardamento a tappeto mirato con napalm esplosivo. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi Pattuglia aerea (Costo: 2.750 punti): Richiedi una squadriglia di jet che attacca le serie aeree nemiche. Contrasta le pattuglie aeree nemiche. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi

Richiedi una squadriglia di jet che attacca le serie aeree nemiche. Contrasta le pattuglie aeree nemiche. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi Macchina da guerra (Costo: 3.150 punti): Lanciagranate che spara colpi ad alto potenziale esplosivo. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi

Lanciagranate che spara colpi ad alto potenziale esplosivo. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi Elicottero di supporto (Costo: 3.750 punti): Richiedi un elicottero di supporto armato. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi

Richiedi un elicottero di supporto armato. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi Elicottero d'assalto (Costo: 6.000 punti): Diventa l'artigliere di un elicottero che fornisce supporto aereo ravvicinato. Ha un tempo di ricarica di 90 secondi

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche l'elenco delle armi disponibili nell'Alpha PS4 di Call of Duty Black Ops Cold War.