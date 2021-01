COD Black Ops Cold War, armi gratis: come sbloccare il Maglio

Tra le novità della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e COD Warzone troviamo anche una nuova arma completamente gratuita, la quale però non può essere sbloccata tramite il raggiungimento di livelli specifici del pass stagionale ma richiede il completamento di una complessa sfida.

Parliamo del Maglio, ovvero l'enorme martello da demolizione che come avrete sicuramente notato è stato di recente introdotto nella sezione "Armi corpo a corpo" dell'armeria.

Ecco di seguito la descrizione della sfida utile per sbloccare l'arma e aggiungerla al proprio arsenale:

"Esegui almeno 2 uccisioni rapide in 15 partite diverse usando il coltello da battaglia."

Come potete leggere sopra, quindi, per poter sbloccare il Maglio occorre completare 15 diverse partite durante le quali è stata eseguita almeno una doppia uccisione con un coltello da battaglia a distanza di pochi secondi. Il modo più veloce per portare a termine questa missione è quello di creare una classe basata su quest'arma corpo a copro e gettarsi nella mischia nella mappa più piccola tra quelle attualmente presenti nel multiplayer classico di Black Ops Cold War: Nuketown. A questo proposito, vi suggeriamo di approfittare della presenza di una playlist nella quale è possibile giocare esclusivamente in questa modalità, così da avere maggiori probabilità di completare la sfida e ottenere l'arma. Va inoltre precisato che è molto importante che portiate a termine le partite durante le quali avete eliminato due giocatori rapidamente con un coltello, altrimenti per via di un fastidioso bug i progressi verranno conteggiati nella sfida ma non verrà sbloccata l'arma nei menu di gioco.

