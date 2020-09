COD Black Ops Cold War: tutte le armi presenti nell'Alpha su PS4

Nel corso del pomeriggio i server dell'Alpha di Call of Duty: Black Ops Cold War sono stati aperti in esclusiva per gli utenti PlayStation 4, che potranno provare gratuitamente per un paio di giorni alcune delle modalità online dello shooter. Tra le funzioni disponibili c'è anche la creazione del loadout, che permette di scoprire alcune delle armi.

Ecco di seguito tutte le bocche da fuoco attualmente disponibili nella versione Alpha:

Fucili d'assalto

XM4

Krig 6

AK-47

Mitragliette

MP5

AK-74u

Fucili tattici

M16

Type 63

Mitragliatrici leggere

RPD

Stoner 63

Fucili di precisione

LW3-Tundra

Pelington 703

Secondarie

1911 (pistola)

Diamatti (pistola)

Hauer 77 (fucile a pompa)

Gallo SA12 (fucile a pompa)

Cigma 2 (lanciarazzi)

Tutte le armi elencate sopra sono disponibili sin dal primo avvio del gioco e non sono legate al livello del giocatore. In qualsiasi momento potete accedere all'apposito menu di personalizzazione del loadout per selezionare una di queste armi e applicare su di essa fino a cinque accessori (otto se equipaggiate una delle Wildcard legata alle armi).

