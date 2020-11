COD Black Ops Cold War: arriva Nuketown 84 assieme alla settimana 2XP

Come promesso, oggi 24 novembre Treyarch ha aggiunto la mappa Nuketown '84 a Call of Duty Black Ops Cold War in maniera completamente gratuita. Per rendere l'evento ancor più indimenticabile, ha anche lanciato una serie di iniziative per tutti i giocatori.

Innanzitutto, ha attivato il raddoppio dei punti esperienza classici e dei punti esperienza delle armi, in questo modo potrete livellare ancora più velocemente. Il bonus è già disponibile e rimarrà attivo fino al 30 novembre. Per celebrare l'arrivo di Nuketown '84, inoltre, domani verrà lanciata la playlist Nuketown 24/7, le cui partite si svolgeranno solo ed esclusivamente nella nuova mappa. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, nel dubbio dateci dentro più che potete.

Ne approfittiamo per ricordarvi che ad affiancare la mappa appena aggiunta c'è anche il bundle armi Nuketown, un pacchetto di 10 oggetti con un progetto fucile a canna liscia, sei portafortuna e altro ancora. Il bundle è a pagamento, ma come forma di ringraziamento è stato già regalato a tutti i giocatori che effettueranno l'accesso al gioco nel periodo compreso dal 13 novembre al 20 novembre. Inoltre, il Bundle armi Nuketown è incluso anche in tutte le copie Call of Duty Black Ops Cold War acquistate dal 19 novembre al 4 dicembre, come offerta per il Black Friday.