COD Black Ops Cold War: arriva lo scontro 3 contro 3 a base di cecchini

Nel corso del pomeriggio di domani, martedì 29 dicembre 2020, ci sarà come di consueto l'aggiornamento settimanale delle playlist di Call of Duty Black Ops Cold War. Grazie ad un tweet degli sviluppatori, è già possibile scoprire quale sarà una delle novità in arrivo.

Da domani sera, infatti, tutti i possessori del gioco potranno cimentarsi in una nuova variante della modalità Scontro. Nella playlist in arrivo si potrà infatti gareggiare in match tre contro tre all'interno dei quali saranno disponibili esclusivamente i fucili di precisione. Purtroppo gli sviluppatori non hanno fornito dettagli in merito alle altre playlist che potranno essere giocate nel corso dei prossimi giorni, ma sappiamo con certezza che nella modalità Call of Duty Black Ops Cold War Zombies si potrà giocare ancora a Jingle Hells, ovvero la variante a tema natalizio della modalità Die Maschine nella quale i nemici indossano abiti natalizi ed è possibile lanciare palle di neve in grado di congelare brevemente i non morti.

In attesa di scoprire tutti i dettagli sulle restanti playlist della prossima settimana, vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno per riscattare il bundle gratuito a tema natalizio di Call of Duty Black Ops Cold War. Avete già letto la nostra guida su come sbloccare i progetti esclusivi PlayStation della modalità Carneficina di COD Black Ops COld War?