COD Black Ops Cold War: arriva la Stagione 5 Reloaded, tutte le novità del multiplayer

La Stagione 5 Reloaded di Call of Duty Black Ops Cold War è ufficialmente sul piede di partenza, ed i ragazzi di Treyarch hanno diffuso online tutte le novità in arrivo all'interno dello sparatutto in prima persona.

Si parte con l'evento "The Numbers", che avrà luogo a partire dal 21 settembre, e che potrete intraprendere sia all'interno del comparto multiplayer che nella modalità Zombie e che garantirà l'ottenimento di una speciale ricompensa. I giocatori possono aspettarsi una serie di nove sfide che possono essere completate durante l'evento The Numbers. Warzone riceverà anche un set unico di nove sfide da completare, per un totale di 18 sfide e 19 ricompense da guadagnare durante l'evento. Completa una serie di nove sfide in entrambi i giochi per sbloccare la prima ricompensa dell'evento evento, il Sai.

Non mancheranno le aggiunte sul fronte delle mappe e delle modalità: "Zoo, una delle nostre mappe post-lancio preferite dell'originale Black Ops, arriva per la prima volta nel multiplayer dal 2011. Questo iconico serraglio russo è stato creato appositamente per i 6v6, e sarà lanciato con la playlist Zoo 24/7 dedicata al lancio della Stagione 5 Reloaded".

Per quanto riguarda le modalità, aumenteremo il tasso d'azione ancora più in alto con il debutto di Demolition in Black Ops Cold War. Se non hai mai giocato a Demolition prima, le regole sono semplici. La squadra in attacco tenta di distruggere due siti di bombe nemici, mentre la squadra in difesa deve impedire agli attaccanti di far esplodere entrambe le bombe prima che scada il limite. Questa settimana ritorna anche Moshpit 12v12 nelle playlist in primo piano con Zoo e Drive-In ora aggiunti alla rotazione della mappa, insieme al ritorno di Face Off 6v6 e Cranked Moshpit per il massimo del caos".



Se ve le foste perse, eccovi inoltre tutte le novità riguardanti la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops Cold War.