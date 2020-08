COD Black Ops Cold War in arrivo: annunciata l'Open Beta!

Come promesso, Activision ha finalmente svelato ufficialmente il nuovo Call of Duty: con un evento interamente dedicato COD: Black Ops - Cold War si è presentato al pubblico.

La trasmissione del primo filmato dell'attesissima produzione ha confermato che il gioco vedrà come ambientazione fondamentale la Guerra Fredda, con un focus specificamente dedicato ai primi Anni Ottanta. Un periodo particolarmente caldo per i rapporti tra USA e URSS, superpotenze impegnate in un confronto ideologico e strategico durato decenni. A offrire i primi dettagli, è stato il trailer ufficiale di COD Black Ops Cold War.

Contestualmente al reveal del gioco, è stato inoltre confermato che i giocatori potranno testare la produzione grazie all'organizzazione di una Open Beta. Quest'ultima sarà disponibile inizialmente su PlayStation 4, per poi approdare anche su Xbox One e PC (tramite Battle.net). Per garantirsi un accesso anticipato, sarà necessario preordinare una delle edizioni disponibili di Call of Duty: Black Ops - Cold War. Al momento, non è stata confermata la data di inizio dell'Open Beta, sulla quale saranno in seguito condivise ulteriori informazioni.



Stessa sorte anche per il reveal del multiplayer del nuovo COD, che avverrà il 9 settembre. Call of Duty: Black Ops - Cold War arriverà il 13 novembre su PS4,, Xbox One, e PC e successivamente su PS5 e Xbox Series X.