COD Black Ops Cold War: in arrivo la condivisone dei loadout sui social?

A meno di due settimane dal debutto di Call of Duty Black Ops Cold War stanno già emergendo in rete le prime informazioni circa il possibile arrivo di una funzionalità extra che potrebbe fare la gioia di molti giocatori dello shooter in prima persona.

Un brevetto legato ad Activision e a David Vonderhaar, che ricopre il ruolo di lead developer per quello che riguarda il comparto multigiocatore di molti episodi della serie (incluso il recente Modern Warfare), fa infatti riferimento alla possibilità di condividere le proprie classi personalizzate sui social. Questa feature, almeno sulla carta, sembra essere molto interessante poiché non si limita a condividere uno screenshot con le varie personalizzazioni ma si tratta di un vero e proprio sistema che consente a tutti gli utenti di scaricare e utilizzare quel loadout salvandolo nell'Armeria con un semplice click. Nel brevetto si citano Twitter, Facebook, Instagram e Tumblr ma non è da escludere che l'iniziativa possa coinvolgere anche altre piattaforme.

Purtroppo non si hanno informazioni su se e quando tale meccanica verrà introdotta in Black Ops Cold War e Warzone, ma è probabile che gli sviluppatori vogliano inserirla in una delle prossime stagioni dello sparatutto. Nel frattempo, vi ricordiamo che non sembra essere prevista una Stagione 7 per COD Modern Warfare e che la Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War arriverà il prossimo 10 dicembre 2020.