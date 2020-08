COD Black Ops Cold War in azione su PS5: storia, gameplay e dettagli in video!

Dopo un intrigante percorso di avvicinamento che ha visto la pubblicazione di diversi teaser del gioco, Activison ha finalmente presentato ufficialmente il primo trailer di COD Black Ops Cold War.

Sequel diretto del primo iconico COD Black Ops, al titolo toccherà l'onore di traghettare la saga in direzione nella next gen. Oltre che su PS4, Xbox One e PC, il nuovo Call of Duty troverà infatti spazio anche sulle future PS5 e Xbox Series X. E proprio la prossima iterazione hardware di casa Sony ha ospitato una prima presentazione di COD Black Ops Cold War, con un primo e gradito assaggio di prossima generazione videoludica.

Il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di assistere alla presentazione su PS5 di tre missioni della campagna principale di Call of Duty: Black Ops Cold War. Non potevamo dunque esimerci dal raccontarvi le nostre prime impressioni sulla produzione in ogni dettaglio. La Redazione di Everyeye ha dunque confezionato un video interamente dedicato a storia e gameplay del nuovo COD: potete trovarlo in apertura a questa news o, come sempre, sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!



In chiusura, vi ricordiamo che al momento non è stata ancora presentata la modalità multigiocatore del titolo: il reveal del multiplayer di COD Black Ops Cold War avverrà in data 9 settembre.