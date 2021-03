COD Black Ops Cold War: la Balestra arriva in settimana, questa volta per davvero

A causa di un errore tecnico, la scorsa settimana la balestra R1 Shadowhunter è entrata a far parte dell'arsenale di Call of Duty Black Ops Cold War anzitempo. I giocatori sono riusciti a completare rapidamente la sfida e ad utilizzarla in battaglia, e molti di essi hanno anche acquistato il bundle con il progetto nel negozio.

Resasi conto dello sbaglio, Treyarch è subito corsa ai ripari ritirando l'arma dal gioco ed effettuando il rimborso degli acquisti, ma con il comunicato ufficiale odierno ha annunciato che la balestra R1 Shadowhunter farà ritorno in Black Ops Cold War mercoledì 24 marzo, stavolta in via definitiva. Per ottenere quest'arma appartenente alla categoria Speciale, la sesta e ultima della Stagione 2, dovrete completare una sfida che richiede l'ottenimento di quindici medaglie Un colpo, un uccisione (One shot, one kill) utilizzando un'arma priva di accessori. Volendo, potrete anche entrare in suo possesso acquistando il bundle "Archair Range". Il pezzo forte del pacchetto sarà rappresentato dal Blueprint "Lancehead", ma ci saranno anche l'emblema animato "Medieval Archer", lo sticker "Olde Time Sniper" e il ciondolo "Stolen Idol".

Treyarch ha inoltre anticipato che dal 26 al 29 marzo si svolgerà un weekend a doppi punti esperienza, un bonus che sarà attivo per il personaggio, per le armi e pure per il Battle Pass! Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.