COD Black Ops Cold War, Beta 1 conclusa: ecco quando torna su PS4, Xbox One e PC

Pochi minuti fa si è ufficialmente concluso il primo Beta Weekend di Call of Duty Black Ops Cold War, svoltosi esclusivamente su PlayStation 4. Avete già voglia di tornare a giocare? Non temete, dovrete attendere solo qualche giorno.

Giovedì 15 ottobre prenderà il via il Beta Weekend 2 di Call of Duty Black Ops Cold War, che sarà aperto anche ai giocatori delle altre piattaforme. Per i possessori di PlayStation 4 la Beta 2 sarà Open per tutta la sua durata (dal 15 al 19 ottobre), senza alcuna limitazione. Il 15 e il 16 ottobre potranno partecipare gli utenti che hanno prenotato il gioco su Xbox One e PC, mentre dal 17 al 19 ottobre l'accesso sarà consentito a qualsiasi giocatore di qualsiasi piattaforma, mettendo in piedi il perfetto banco di prova per le funzionalità cross-play. Ricapitoliamo:

Beta Weekend 2 | Cross-Play

15-16 ottobre: Open Beta PS4 e Accesso Anticipato Xbox One + PC (preordini)

17-19 ottobre: Open Beta su tutte le piattaforme (PS4, Xbox One e PC)

Durante il Beta Weekend 1 per PS4 i partecipanti hanno potuto giocare su sei mappe (Miami, Satellite, Crossroads, Mosca, Armada e Cartel) e in sei modalità di gioco (Deathmatch a Squadre, Uccisione Confermata, Dominio, Dominio Armi Combinate, VIP Escort e Assalto Armi Combinate), salendo fino al livello 25. Leggete le nostre impressioni sulla Beta di Call of Duty Black Ops Cold War.