COD Black Ops Cold War, Open Beta in arrivo: leak svela la data d'inizio

In occasione del reveal del prossimo capitolo della saga shooter di Activision è stata confermata l'organizzazione di una Open Beta di COD Black Ops Cold War.

Su quest'ultima non sono al momento state offerte molte informazioni ufficiali, con la data di avvio ancora ignota al pubblico. Questo dettaglio sembra tuttavia essere trapelato dagli store in-game di altri giochi della serie di Call of Duty. Le segnalazioni in tal senso giungono in effetti da più parti. Da un lato, abbiamo il negozio digitale in lingua araba di Call of Duty: Modern Warfare e Call of DUty: Warzone, che ha indicato nell'8 ottobre la data dell'avvio dell'Early Access all'Open Beta, in arrivo prima su PlayStation 4.



Elemento alquanto interessante, la medesima indicazione temporale è trapelata anche altrove: ovvero dallo store in-game in lingua inglese di Call of Duty: WWII. Come potete verificare in calce a questa news, infatti l'informazione è riportata nella scheda di acquisti di COD Black Ops Cold War: "L'Early Access all'Open Beta comincia l'8 ottobre, in anteprima su PlayStation 4". Evidentemente, la presenza della medesima data su più store della serie Activision sembra confidarne l'attendibilità, anche se al momento manca comunque l'ufficialità definitiva.



In attesa di comunicazioni in tal senso, ricordiamo che il reveal del multplayer di COD Black Ops Cold War è fissato per il prossimo 9 settembre.