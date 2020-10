COD Black Ops Cold War: Beta gratis per tutti da oggi, le novità della patch

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso dai fan: da oggi 17 ottobre la Beta di Call of Duty Black Ops Cold War è Open per tutti quanti, senza alcuna distinzione di piattaforma.

Al momento possono giocare tutti i giocatori PlayStation 4 e coloro che hanno effettuato il preordine su Xbox One e PC. Dalle ore 19:00 di oggi 17 ottobre i server spalancheranno le porte a tutti i giocatori, che potranno partecipare gratis fino alle 19:00 di lunedì 19 ottobre, salendo di livello fino al livello 40, e provando otto mappe (Miami, Satellite, Crossroads, Mosca, Armada, Cartel, Ruka e Alpine) e nove modalità di gioco (Deathmatch a Squadre, Uccisione Confermata, Dominio, Dominio Armi Combinate, VIP Escort, Assalto Armi Combinate, Fireteam Dirty Bomb, Hardpoint e Controllo). Ricordiamo, inoltre, che la Beta di Call of Duty Black Ops Cold War è crossplay, ciò significa che come nel prodotto finale i giocatori di PS4, Xbox One e PC possono giocare assieme.

In preparazione della fase Open, Treyarch ha anche pubblicato una patch per la Beta che ha attivato il raddoppio dei punti esperienza per le armi e il personaggio, ha bilanciato il costo degli Scorestreak e il cooldown dell'aereo spia, ha introdotto delle migliorie alla stabilità e aggiustato l'assegnazione dei punteggi in multiple modalità. Dopotutto, è proprio a questo che servono le Beta!