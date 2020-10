COD Black Ops Cold War, verso la Beta gratis: i requisiti della versione PC

A pochi giorni dall'inizio della Beta gratis di Call of Duty Black Ops Cold War, sono stati svelati i requisiti di sistema della versione PC. Senza troppi giri di parole, ecco a voi:

Requisiti minimi

OS: Windows 7 64-Bit (SP1) o Windows 10 64-Bit (1803 o successivo)

CPU: Intel Core i5 2500k o l'equivalente AMD

VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB o AMD Radeon HD 7950

RAM: 8GB RAM

HDD: 45 GB di spazio

Requisiti raccomandati

OS: Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)

CPU: Intel Core i7 4770k o l'equivalente AMD

VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB o AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

RAM: 16GB RAM

HDD: 45 GB di spazio

A balzare all'occhio sono senza ombra di dubbio i 45 GB richiesti per l'installazione... niente male per una Beta esclusivamente multigiocatore! Per il resto, i requisiti appaiono abbordabili e soprattutto perlopiù identici a quelli di Call of Duty Modern Warfare: dall'episodio dello scorso anno sono lievitati solamente i GB di RAM richiesti nella configurazione raccomandata, passati da 12 a 16.

La Beta di Call of Duty Black Ops Cold War prenderà il via domani 8 ottobre, esclusivamente su PlayStation 4. Su PC (e Xbox One) arriverà il 15 ottobre esclusivamente per coloro che hanno preordinato il gioco. Dal 17 al 19 ottobre sarà invece accessibile gratis da chiunque.