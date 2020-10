COD Black Ops Cold War Beta: un trailer svela l'arrivo della modalità Dirty Bomb

Nelle prossime ore i server della Beta di Call of Duty Black Ops Cold War si apriranno per tutti i giocatori PlayStation 4 e per gli utenti Xbox One/PC che hanno effettuato il preorder. Per celebrare il ritorno della Beta, Treyarch ha annunciato l'arrivo di una nuova modalità con un movimentato trailer.

La modalità in questione prende il nome di Fireteam: Dirty Bomb e prevede la partecipazione di 10 squadre da 4 giocatori per un totale di 40 persone all'interno dello stesso match. L'obiettivo di ogni team è quello di raccogliere dell'uranio e depositarlo in alcune bombe la cui esplosione esclude intere aree dalla mappa a causa delle radiazioni, il cui effetto incide su salute ed efficienza dei perk equipaggiati.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer della modalità Fireteam: Dirty Bomb, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro hands on della Beta di Call of Duty Black Ops Cold War, che diverrà aperta a tutti gli utenti su tutte le piattaforme dal 17 al 19 ottobre 2020. Vi ricordiamo inoltre che giocando la Beta di Call of Duty Black Ops Cold War è possibile sbloccare gratuitamente la skin di Adler in Call of Duty Mobile.

Avete già letto la nostra guida con i comandi della Beta di COD Black Ops Cold War?