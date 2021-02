COD Black Ops Cold War: un bug assurdo permette ai giocatori di controllare le nuvole!

Mentre cresce la curiosità per i cambiamenti alla mappa Verdansk di COD Warzone, un giocatore di COD Black Ops Cold War è incappato in un bizzarro bug del multiplayer che gli ha permesso, ebbene sì, di controllare le nuvole.

Per testimoniare quanto accadutogli, l'appassionato di Call of Duty ha registrato questo assurdo fenomeno e si è premurato di condividerlo in rete sulle pagine del subreddit ufficiale di Black Ops Cold War. Il video immortala l'utente mentre aspetta di cimentarsi in una sfida Search & Destroy sulla mappa di Mosca e si accorge di poter "interagire" con le nuvole che sovrastano il campo di battaglia.

Il bug in questione sembra essere legato all'utilizzo nel pre-partita di un fucile dotato di mirino: attivando e disattivando velocemente l'inquadratura di mira, il giocatore ha notato che alcune delle nuvole in lontananza reagivano ai suoi movimenti, producendo un effetto estremamente insolito e inatteso. Date un'occhiata al video del redditor in calce alla notizia e fateci sapere se anche voi siete incappati in questo assurdo bug.

A chi ci segue, ricordiamo infine che Treyarch ha deciso di intervenire contro i giocatori scorretti di COD Black Ops Cold War con delle punizioni per chi spara ai propri compagni di squadra in League Play.