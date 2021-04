COD Black Ops Cold War: un bug impedisce di sbloccare la nuova balestra

Con l'ultimo aggiornamento relativo alla Stagione 2 di Call of Duty Black Ops: Cold War e Call of Duty Warzone è stata messa a disposizione una nuova balestra per i giocatori, Cacciatore di Ombre R1. Tuttavia, sembra che diversi utenti non riescano ad accedere all'arma a causa di un bug.

Su Reddit in tanti hanno segnalato che, nonostante abbiano completato tutte le sfide necessarie per avere accesso alla balestra, essa non compare comunque all'interno del loro arsenale. La maggior parte delle segnalazioni risalgono al 2 aprile, ma non ne mancano alcune anche del giorno prima, segno che il problema dovuto a questo strano bug continua ad essere diffuso. "Aiuto! Ho finito le sfide per la balestra ma il gioco non me la fa usare. Qualche idea?", è uno dei vari messaggi postati dai fan su Reddit, con un altro giocatore che chiede quando e se arriveranno degli aggiornamenti volti a risolvere la questione. La situazione per alcuni giocatori è talmente frustrante da aver persino pensato di acquistare direttamente il DLC relativo al Cacciatore di Ombre R1, in modo così da poterlo usare senza troppi patemi.

Bug a parte, ecco qui la guida su come sbloccare il Cacciatore di Ombre R1 in COD Black Ops Cold War. Per ulteriori approfondimenti sugli ultimi aggiornamenti del titolo Activision, ecco a voi le novità della Stagione 2 Furiosa di COD Black Ops Cold War e COD Warzone.