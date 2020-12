COD Black Ops Cold War: anche a Capodanno ci saranno i PE Doppi

Sembra proprio che Activision voglia incitare i possessori di Call of Duty Black Ops Cold War a giocare anche durante le festività e, a questo proposito, ha annunciato un altro periodo di Punti Esperienza Doppi.

Chiunque sia in possesso di una copia dello sparatutto in prima persona potrà quindi guadagnare il doppio dei punti esperienza a partire dalle ore 19:00 del prossimo giovedì 31 dicembre 2020. L'iniziativa resterà valida fino al 4 gennaio 2021 alla stessa ora. Al momento gli sviluppatori hanno confermato l'arrivo del bonus esclusivamente per i punti esperienza del profilo: questo significa che per i prossimi giorni non sarà possibile velocizzare il guadagno dei punti utili ad avanzare nel Pass Battaglia o quelli necessaria a sbloccare tutti gli accessori delle varie armi. Non è comunque da escludere che, in maniera simile a quanto visto negli ultimi giorni, questi bonus vadano a sommarsi per consentire a tutti di rendere più veloci tutti i progressi di gioco.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sull'iniziativa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare gratis MAC-10 e Groza in Call of Duty Black Ops Cold War. Sapevate che da oggi è disponibile lo Scontro a base di fucili di precisione in COD Black Ops Cold War?