COD Black Ops Cold War, Carneficina: come sbloccare gratis i progetti PS4 e PS5

Come ormai da tradizione, anche Call of Duty Black Ops Cold War include una serie di contenuti esclusivi per i soli possessori della versione PlayStation 4 e PlayStation 5, i quali possono giocare una modalità extra di Zombies: Carneficina. Per un periodo di tempo limitato,

Per un periodo di tempo limitato, gli utenti potranno ottenere una piccola collezione di progetti per le armi semplicemente completando degli obiettivi in questa modalità esclusiva, così da poter in alcuni casi entrare in possesso delle armi prima di sbloccarle definitivamente scalando i gradi del multiplayer. Ciascuna di queste sfide può essere portata a termine solo ed esclusivamente in una precisa playlist di Carneficina e, per vederle tutte, occorre selezionare la voce dedicata a questa modalità nel menu principale di COD Black Ops Cold War Zombies.

Ecco tutte le sfide e qualche consiglio su come completarle:

Carneficina (modalità classica) - Elitista: "Elimina 5 nemici d'élite in partite Carneficina"

Per completare questa missione non occorre far altro che accumulare uccisioni di boss all'interno della modalità e, per vostra fortuna, non è necessario eliminarli tutti in una sola partita. Sappiate che i boss in questa modalità appaiono ogni tre round e gli scontri consistono nell'eliminazione di un grosso zombie che, alla morte, si divide in due creature veloci e aggressive: eliminatene cinque e il progetto del QBZ-83 (fucile d'assalto Delta) sarà vostro.

Carneficina Nuketown - Decorato: "Ottieni 7 Calici Carneficina"

Questa sfida è un po' più complessa e coinvolge la modalità Carneficina Nuketown, che è appunto ambientata nella celebre mappa multiplayer e non presenta alcuna variante per quello che riguarda la struttura della modalità. Quando parliamo di difficoltà aumentata per questa sfida è perché per ottenere un Calice Carneficina occorre eliminare tre boss in una sola partita, ovvero raggiungere almeno il round nove, e ripetere il procedimento per altre sei volte. Finito questo lavoro, aggiungerete alla vostra armeria il progetto del Type 63 (fucile tattico Alpha).

Carneficina The Pines - Sul Podio: "Ottieni almeno il bronzo in una partita Carneficina"

La sfida in questione è pressoché identica a quella ambientata a Nuketown, con l'unica differenza che in questo caso dovrete fronteggiare i non morti in una mappa diversa e basterà ottenere un solo Calice di bronzo, ovvero raggiungere e sconfiggere il terzo boss in una partita. Al completamento di questa missione otterrete il progetto per l'LW3 - Tundra (fucile di precisione Bravo).

Carneficina Festiva - Battaglia a Palle di Neve: "Uccidi 25 zombi congelati da palle di neve"

L'obiettivo di questa sfida è molto semplice: avviate una partita in questa playlist natalizia ed eliminate gli avversari subito dopo averli congelati con una palla di neve. Portando a termine la missione il vostro arsenale accoglierà un esclusivo progetto per Diamatti (pistola Charlie).

Va precisato che ognuna di queste sfide è a tempo e avrete la possibilità di completarle solo fino al prossimo martedì 5 gennaio 2021, ad eccezione di Carneficina The Pines che resterà attiva per altri 18 giorni da oggi.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare gratis il bundle natalizio di Call of Duty Black Ops Cold War? Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata ai consigli su come disattivare i grilletti adattivi nella versione PS5 di Call of Duty Black Ops Cold War.