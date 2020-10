COD Black Ops Cold War: la Closed Beta apre le porte su PS4

Nel corso della serata i server della Closed Beta di Call of Duty Black Ops Cold War sono stati ufficialmente aperti per tutti i giocatori PlayStation 4 che hanno prenotato la versione digitale o fisica dello sparatutto in prima persona.

Chiunque abbia preordinato l'edizione fisica può ora riscattare il codice ricevuto dal rivenditore, invece gli utenti che hanno optato per la versione digitale possono procedere al download direttamente dalla Raccolta su PS4. La versione di prova del gioco include due playlist: una dedicata alle modalità 6 contro 6 e una agli scontri 12 contro 12 che prevedono anche l'utilizzo di veicoli di vario genere. Nel corso della beta sarà anche possibile avanzare di grado e sbloccare numerose armi e accessori utili alla personalizzazione dei loadout.

Se non avete prenotato il gioco o volete provarlo su un'altra piattaforma, ecco di seguito il calendario completo della Beta:

8 e 9 ottobre: solo su PlayStation 4 per i giocatori che hanno effettuato il preeorder

solo su PlayStation 4 per i giocatori che hanno effettuato il preeorder 10, 11 e 12 ottobre: Open Beta su PlayStation 4

Open Beta su PlayStation 4 15 e 16 ottobre: Open Beta su PlayStation 4, Closed Beta su PC e Xbox One

Open Beta su PlayStation 4, Closed Beta su PC e Xbox One 17, 18 e 19 ottobre: Open Beta su PlayStation 4, Xbox One e PC

