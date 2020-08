COD Black Ops Cold War: Closed Beta e DLC di Warzone tra i bonus per i preordini?

Mentre Activision si premura di tenere alta la tensione tra USA e URSS con i teaser trailer di COD Black Ops Cold War, la redazione di COD Tracker fra trapelare online quella che, a loro giudizio, sarà lista dei bonus previsti per chi deciderà di prenotare il prossimo kolossal sparatutto di Treyarch e Raven Software.

In base alle informazioni ottenute dai curatori di COD Tracker, chi effettuerà il preordine di COD Black Ops Cold War riceverà un invito esclusivo per partecipare alla Closed Beta del comparto multiplayer del nuovo FPS di Activision. I test in questione, stando sempre a queste anticipazioni, dovrebbero prevedere anche una fase finale di Open Beta. Ma non è tutto.

Nel leak dei bonus per i preordini del prossimo atto dell'epopea di Call of Duty trovano spazio anche il Pacchetto Operatore di Warzone e Modern Warfare dedicato al personaggio di Frank Woods, i due DLC "Confrontation Weapons Pack" e "Land, Sea and Air Pack" e, per ultimo, un non meglio precisato bundle per il Battle Pass della Stagione 1 di Cold War.

In attesa di ricevere una conferma o una smentita a queste importanti anticipazioni, ricordiamo a chi ci segue che la presentazione ufficiale di Call of Duty Black Ops Cold War è prevista per il 26 agosto con un evento ingame che si terrà a Verdansk, la mappa battle royale di Call of Duty Warzone.