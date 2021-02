COD Black Ops Cold War: codice per sbloccare gratis gli accessori Doritos e Mountain Dew

Activision e Treyarch hanno pubblicato un esclusivo codice che permette a tutti i possessori di Call of Duty Black Ops Cold War di ottenere un pacchetto esclusivo di oggetti per la personalizzazione di armi e profilo a tema Doritos e Mountain Dew.

Fino a poco tempo fa, infatti, questi oggetti potevano essere sbloccati solo da chi acquistava prodotti appartenenti a questi brand in specifici paesi del mondo, ma da oggi chiunque può ottenerli semplicemente utilizzando un codice.

Ecco di seguito la combinazione di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale dello sparatutto:

GZ28-T7TY5-L618

Prima che procediate con il riscatto del codice, vi invitiamo ad accertarvi che nella pagina del profilo sul sito, nella sezione dedicata ai profili collegati, vi siano i vostri account PlayStation, Xbox o Battle.net.

Una volta riscattato il codice, vi basterà avviare Call of Duty Black Ops Cold War su una qualsiasi piattaforma associata all'account per poter avere accesso al seguente pacchetto di oggetti:

Not Yo Chip - Ciondolo per le armi (Doritos)

Another Level - Biglietto da visita (Doritos)

King Cheese - Adesivo (Doritos)

Canned Ordnance - Ciondolo per le armi (Mountain Dew)

Kaboom - Emblema (Mountain Dew)

Va precisato che, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, queste ricompense non sono compatibili con Call of Duty Warzone e, nel caso in cui doveste riscattare il codice, dovrete avviare l'ultimo capitolo della serie per poterle visualizzare ed utilizzare.

