Call of Duty Black Ops Cold War: come ottenere l'accesso anticipato alla Beta

Contestualmente al reveal del nuovo Call Of Duty Black Ops Cold War, in uscita il prossimo 13 novembre, Activision ha annunciato l’arrivo di un periodo di open beta pubblica, aperta quindi a tutti i giocatori che vorranno provare il nuovo, attesissimo titolo della serie.

Nonostante non siano ancora disponibili dettagli su quando la open beta verrà rilasciata, o su quali saranno i contenuti che si potranno testare con essa, sappiamo che preordinando alcune edizioni del gioco otterrete alcuni bonus speciali, tra cui anche un accesso anticipato di alcune ore alla beta, che sarà disponibile prima su Playstation 4 rispetto alle altre piattaforme, e un pacchetto contenente alcuni oggetti esclusivi, tra cui l’operatore Woods.

Le edizioni che vi permettono di ottenere i bonus per il preordine sono le seguenti:

Edizione Digitale Standard - preordinando questa versione del gioco otterrete l’accesso anticipato alla beta, e il pacchetto operatore Woods , il quale vi fornirà alcune ricompense istantanee: la skin operatore Frank Woods, un progetto per il fucile M4, una battuta vocale e una mossa finale esclusive, tutti disponibili subito per essere utilizzati in Call Of Duty Modern Warfare e Call Of Duty Warzone.

- preordinando questa versione del gioco otterrete l’accesso anticipato alla beta, e il , il quale vi fornirà alcune ricompense istantanee: la skin operatore Frank Woods, un progetto per il fucile M4, una battuta vocale e una mossa finale esclusive, tutti disponibili subito per essere utilizzati in Call Of Duty Modern Warfare e Call Of Duty Warzone. Bundle Cross-Gen Digitali - anche in questo caso, preordinando questa edizione otterrete come ricompense esclusive l’accesso anticipato alla open beta (disponibile prima su Playstation 4 che su Xbox One e PC), e il pacchetto operatore Frank Woods, con tutti i bonus a cui abbiamo fatto riferimento precedentemente.

- anche in questo caso, preordinando questa edizione otterrete come ricompense esclusive l’accesso anticipato alla open beta (disponibile prima su Playstation 4 che su Xbox One e PC), e il pacchetto operatore Frank Woods, con tutti i bonus a cui abbiamo fatto riferimento precedentemente. Ultimate Edition Digitale - prenotando la ultimate edition riceverete, come per le altre due edizioni, l’accesso anticipato alla beta e il pacchetto operatore esclusivo Frank Woods. Inoltre, preordinando questa versione del gioco dal negozio interno di Call Of Duty Modern Warfare o Call Of Duty Warzone avrete diritto anche ad alcuni bonus extra, tra cui la possibilità di saltare istantaneamente ben 10 livelli del Battle Pass di Modern Warfare o Warzone, ottenendone le ricompense.

Le edizioni fisiche del titolo, sia che si tratti dell’Edizione Fisica Standard per Playstation 4 e Xbox One, sia l’Edizione Fisica Standard Next-Gen, per Playstation 5 e Xbox Series X, invece, non garantiscono alcun bonus speciale per l’eventuale preordine.

