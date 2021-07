COD Black Ops Cold War: come ottenere un Gettone XP gratis al giorno

La Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone è ora disponibile per tutti i giocatori dei due sparatutto e tra le novità incluse nell'ultimo aggiornamento ne troviamo una particolarmente utile per chi vuole velocizzare la progressione.

Da oggi, infatti, gli utenti che possiedono una copia di Call of Duty Black Ops Cold War possono ottenere ogni giorno e in maniera completamente gratuita un utilissimo Gettone XP, il quale permette all'attivazione di ottenere il doppio dei punti esperienza per un totale di 30 minuti. Ciò significa che è ora possibile velocizzare l'accumulo dei punti esperienza molto più spesso, poiché i Gettoni XP a disposizione dei giocatori aumentano sensibilmente di numero e non sono più legati alle sole ricompense premium o gratuite del Pass Stagionale.

Ottenere il Gettone XP gratis del giorno è molto semplice: l'oggetto viene infatti donato a tutti i giocatori che completano almeno una sfida giornaliera della modalità multiplayer classica o in Black Ops Cold War Zombies. Vi ricordiamo che in ciascuna delle due componenti del gioco è possibile tenere attive tre sfide contemporaneamente, le quali possono essere sostituite in qualsiasi momento con una di quelle accumulate nel tempo. A tal proposito, vi suggeriamo di tenere sempre qualche sfida più semplice nella riserva, così da poter sbloccare senza particolari problemi un Gettone XP da 30 minuti anche nei giorni successivi.

Purtroppo tale meccanica non è presente in Call of Duty Warzone e possono quindi approfittare di questa novità esclusivamente gli utenti che giocano a Black Ops Cold War. Non è da escludere però che in futuro anche la battle royale possa accogliere una feature di questo tipo.

