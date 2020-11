COD Black Ops Cold War: come ottenere gratis il progetto Battle Worn e un ciondolo

I futuri acquirenti di Call of Duty Black Ops Cold War potranno ottenere in maniera completamente gratuita un esclusivo ciondolo e il progetto per un fucile a pompa seguendo alcuni semplici passi sul sito ufficiale della serie di sparatutto in prima persona Activision.

Parliamo nello specifico del progetto Battle Worn, progetto per lo shotgun che include i seguenti accessori: caricatore, calcio ed impugnatura estesi. A rendere unica l'arma è anche il suo aspetto estetico, dal momento che il progetto include anche la mimetica MACV-SOG nera e verde, sulla quale sono presenti le iconiche insegne delle unità militari speciali che lo componevano. In aggiunta all'arma, i giocatori possono anche sbloccare un esclusivo ciondolo da applicare alle armi che verrà sbloccato nel giorno del loro compleanno.

Nel caso in cui dovessero interessarvi queste ricompense gratuite, non dovete far altro che effettuare l'accesso al sito ufficiale di Call of Duty e visitare la pagina dedicata alle "Preferenze" dell'account. In fondo a questa schermata è presente una tabella attraverso la quale i giocatori possono esprimere le preferenze riguardanti le mail da ricevere e riguardanti vari aspetti del gioco (notizie, eventi in game, aggiornamenti sulle guide e sulle statistiche di gioco, notizie a tema eSport ed eventuali offerte a tempo): mettete la spunta su tutto quello che riguarda Call of Duty e al primo avvio di Call of Duty Black Ops Cold War sbloccherete le ricompense gratuite in maniera automatica. Va precisato che il progetto permetterà di sbloccare in anticipo il fucile a pompa nel caso in cui questo dovesse far parte delle ricompense che si ottengono ai ranghi più avanzati.

Avete già letto dei contenuti esclusivi per PlayStation5 e PlayStation 4 di Call of Duty Black Ops Cold War? Sulle nostre pagine trovate anche i primi dettagli su come verrà sfruttata la resistenza dei grilletti del DualSense di PS5 in Call of Duty Black Ops Cold War.