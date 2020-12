COD Black Ops Cold War: come ricevere il progetto Usura di Guerra gratis

Volete espandere il vostro arsenale nel nuovo Call of Duty Black Ops Cold War? Sappiate allora che potreste aver già ricevuto un codice per riscattare un esclusivo fucile a pompa da utilizzare nello sparatutto in prima persona.

Gli iscritti alla newsletter del gioco, infatti, hanno ricevuto nelle ultime ore una mail contenente un invito a riscattare il progetto Usura di Guerra, il quale permette di sbloccare istantaneamente una versione accessoriata e con una mimetica unica di uno degli shotgun presenti nell'arsenale del titolo Activision. Se siete iscritti alla newsletter, vi suggeriamo quindi di controllare subito gli ultimi messaggi ricevuti e, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi tramite il sito ufficiale per avere la possibilità in futuro di ricevere altri codici da inserire sul sito ufficiale per sbloccare contenuti altrimenti inaccessibili.

Vi ricordiamo che l'oggetto può essere riscattato anche da chi non ha ancora acquistato il gioco e sta provando in questi giorni l'accesso gratuito al multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War, che ancora per qualche ora permetterà ai giocatori di tutto il mondo di ottenere Punti Esperienza e Punti Esperienza delle Armi doppi, così da sbloccare tutti i perk e gli accessori.