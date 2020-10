COD Black Ops Cold War: come sbloccare gratis Adler in COD Mobile

Activision ha deciso di regalare ai fan di Call of Duty Black Ops Cold War un codice per riscattare Russell Adler in Call of Duty Mobile, così da utilizzare la sua skin nel popolare sparatutto in prima persona per Android e iOS.

Tutto ciò che occorre fare per ricevere un codice è giocare all'Open Beta di Black Ops Cold War con un account Activision collegato (potete seguire la nostra guida su come abilitare il cross-save in Call of Duty Warzone per crearne uno). Fatto ciò bisogna attendere che Activision vi invii il codice tramite mail, così che possiate recarvi sul sito ufficiale di Call of Duty Mobile ed inserire il codice e il vostro User ID, ovvero la sequenza di numeri che potete trovare visitando la pagina del profilo all'interno del free to play mobile.

Se non avete ancora provato la Beta, ecco di seguito il calendario dei prossimi periodi di prova del gioco:

15/16 ottobre: Open Beta su PlayStation 4, Closed Beta su PC e Xbox One

Open Beta su PlayStation 4, Closed Beta su PC e Xbox One 17/19 ottobre: Open Beta su PlayStation 4, Xbox One e PC

Avete già letto la nostra guida con i consigli per vincere nell'Open Beta di COD Black Ops Cold War?