COD Black Ops Cold War: come sbloccare gratis il bundle natalizio

La quasi totalità dei giochi più famosi del momento ha ormai ricevuto una ricca serie di contenuti a tema natalizio e persino Call of Duty Black Ops Cold War si è aggiornato con un piccolo pacchetto di doni gratuiti destinato a tutti i possessori dello sparatutto in prima persona.

Il bundle prende il nome di Happy Holidays Free Bundle e può essere scaricato da chiunque abbia accesso alla versione completa del gioco (se siete quindi tra i giocatori che stanno provando l'accesso gratuito al multigiocatore classico non potrete riscattare il pacchetto) e contiene una serie di oggetti a tema natalizio che non potranno che rendere felici i giocatori che decideranno di sfidare altri utenti nel corso di questi giorni di festa.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che si possono sbloccare senza costi aggiuntivi entrando in possesso del bundle:

Prescelto Congelato: progetto leggendario per il fucile di precisione Charlie

progetto leggendario per il fucile di precisione Charlie Assalto Invernale: biglietto da visita leggendario

biglietto da visita leggendario Pupazzetto di Neve: portafortuna epico per armi

portafortuna epico per armi Campanella festiva: portafortuna raro per armi

portafortuna raro per armi Bomba Natalizia: emblema leggendario

Nel caso in cui foste interessati a riscattare questo pacchetto, sappiate che i passaggi per ottenerlo sono molto semplici da seguire. Innanzitutto avviate il gioco ed entrate nel menu del multigiocatore, così da poter accedere al negozio (in corrispondenza del banner in alto a destra noterete la presenza della dicitura "Bundle gratuito"). Una volta nel negozio, scorrete tra i bundle disponibili fino a trovare l'Happy Holidays Free Bundle: selezionatelo e riscattatelo tramite la pressione del tasto Quadrato su PlayStation 4/PlayStation 5 o X su Xbox One/Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore sono arrivati due bundle a tema natalizio nel negozio di Call of Duty Black Ops Cold War, i quali contengono skin per gli operatori e progetti per le armi.