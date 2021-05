COD Black Ops Cold War: come sbloccare gratis la mazza da baseball

A pochi giorni dal debutto dell'update di metà Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, ecco che arriva una nuova arma da mischia che i giocatori possono sbloccare in maniera completamente gratuita: la letale mazza da baseball.

Questo nuovo strumento di morte è al momento disponibile solo ed esclusivamente in Call of Duty Black Ops Cold War, ma è molto probabile che nel corso delle prossime settimane venga introdotto anche nella battle royale come accaduto con il coltello balistico, una delle armi arrivate nel gioco con la Stagione 3. Il modo attraverso il quale i giocatori possono aggiungere la nuova arma da mischia al loro arsenale è sempre lo stesso, ovvero il completamento di una sfida. Come tutte le missioni della Stagione 3, queste possono essere completate sia nel multiplayer classico che in Zombies e, ovviamente, l'obiettivo varia in base alla modalità di riferimento. Ecco di seguito le due versioni della sfida:

Multiplayer: "Usando un'arma da mischia, uccidi un nemico che hai rivelato con un aereo spia, un UAV o un microfono da campo in 15 partite completate diverse" - Ricompensa: 1.000 XP

Se volete completare la sfida nel multiplayer classico, allora dovete creare una classe con microfono direzionale e areo spia, così da poter aumentare le probabilità di completare la sfida. Una volta attivato il potenziamento da campo o richiamata la serie di punti, non dovete fare altro che eliminare un nemico segnalato sulla mappa con una qualsiasi arma da mischia presente nel loadout come arma secondaria. Ripetete questo procedimento in 15 partite e l'arma sarà vostra. Non dimenticate che le partite vanno completate e uscire prima della loro conclusione non vi farà registrare i progressi.

Zombies: "Usando un'arma da mischia, uccidi 100 nemici che hai congelato con una Crio-Esplosione" - Ricompensa: 1.000 XP

Se non avete voglia di cimentarvi nella sfida pensata per il multigiocatore, potete completare la versione per Black Ops Cold War Zombies, la quale richiede solo un po' di dedizione per essere portata a termine. Basta creare un loadout con Crio-Esplosione (magari potenziata al massimo) e una qualsiasi arma corpo a corpo e poi avviare una partita in Die Maschine in singolo. Senza mai abbandonare la prima area, fate in modo da eliminare numerosi nemici e caricare il potenziamento da campo per poi utilizzarlo su un gruppo di non morti (potete attirarli in un punto con l'utilizzo di un'esca) e poi eliminateli rapidamente con l'arma corpo a corpo. Ripetete il tutto diverse volte e in una manciata di partite dovreste riuscire a sbloccare l'arma.

Come per tutte le armi, anche in questo caso i giocatori più pigri possono aggirare la missione acquistando un qualsiasi bundle nel negozio di gioco al cui interno è presente almeno un progetto della mazza da baseball, grazie al quale l'arma viene sbloccata immediatamente.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i trucchi per sbloccare velocemente il coltello balistico in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.